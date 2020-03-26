Сделать кнопки на сайт в png , красиво

Нужно красиво отрисовать кнопки (6 шт.) для размещения на веб-сайте в двух вариантах: (1) статичные и (2) меняющие слегка окраску при наведении мышкой.

Текст для кнопок в прилагаемом рисунке.

Прилагаемый рисунок - это просто модель. Кнопки должны быть с одинаковым шрифтом, сбалансированы, для рамещения на одной странице, одинаковых пропорций. Не объемные, скорее плоские, без теней. Текст , указанный на прикрепленных моделях - правильный. Форма кнопок - тоже. Рисунки на кнопках и размещение текста сделаны от руки, только для иллюстрации задания.

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