Внести корректировку в Макет Корел

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Завершен5 заявок199 просмотров

Исходник в Корел вышлю на электронную почту,

нужно добавить с каждой стороны букв еще по одной круглой выемке для удобного доставания пальчиком

8 лет назад
guest_14773773008415
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xbop
47 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
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xbop
47 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад