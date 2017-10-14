Всім привіт. Потрібно розфарбувати дерев'яні іграшки міньйони.Краски акрілові. Комплект складається з 3 позицій. Висота/ ширина 1: 14/7 , 2: 10/6 , 3: 8/5. Робота передбачена на постійних замовленнях цих іграшок. Є також варіанти і інших іграшок які ...
Эскиз тату
Необходимо сделать эскиз тату в стиле треш полька.
ЧТО ЕСТЬ...
Сейчас на руке есть надпись, от локтя до косточки запястья. Фото во вложении.
Надпись сделана шрифтом Xtreem 2 Personal Use. Если нужен шрифт, посмотреть можно тут
https://www.fonts-online.ru/font/Xtreem-2-Personal-Use
В разных браузерах может выглядеть по разному. Смотрите через Хром)
ЧТО НУЖНО
Надо дооформить тату в стиле треш полька. Использовать два цвета, черный и красный.
Подобрать бэкграунд. Использовать элементы, которые во вложении, все или выборочно.
Можно предложить свои варианты элементов. Тематика: Хаос, Дарт Вейдер и т.д.
ОПЛАТА
$ 20
Постоплата, после сдачи завершенной и качественной работы.
Предпочтение исполнителям с Украины, перевод через Приват24.
Обязательно указывайте сроки.
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