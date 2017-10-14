Необходимо сделать эскиз тату в стиле треш полька.

ЧТО ЕСТЬ...

Сейчас на руке есть надпись, от локтя до косточки запястья. Фото во вложении.

Надпись сделана шрифтом Xtreem 2 Personal Use. Если нужен шрифт, посмотреть можно тут

https://www.fonts-online.ru/font/Xtreem-2-Personal-Use

В разных браузерах может выглядеть по разному. Смотрите через Хром)

ЧТО НУЖНО

Надо дооформить тату в стиле треш полька. Использовать два цвета, черный и красный.

Подобрать бэкграунд. Использовать элементы, которые во вложении, все или выборочно.

Можно предложить свои варианты элементов. Тематика: Хаос, Дарт Вейдер и т.д.

ОПЛАТА

$ 20

Постоплата, после сдачи завершенной и качественной работы.

Предпочтение исполнителям с Украины, перевод через Приват24.

Обязательно указывайте сроки.