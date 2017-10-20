Оформление (дизайн) презентации в PowerPoint или PDF.

Юлия показала качество своего подхода еще не приступив к делу. Не получив подтверждение на сотрудничество, предоставила эскизы первых страниц работы. Это реально круто! В результате вышла отличная работа. На правки получал моментальную реакцию. Юлия, еще раз спасибо! Однозначно рекомендую!