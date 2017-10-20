Оформление (дизайн) презентации в PowerPoint или PDF.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки223 просмотра

Всем здравствуйте!

Необходим дизайнер, который надлежащим образом оформит презентацию с подбором смысловых картинок.

Цель: отправка файла по почте потенциальным клиентам, побуждение к покупке товара.

исходный материал в имеющемся файле PowerPoint 

https://drive.google.com/file/d/0B92_uSqitx7wNzljXzFyeUNSY1U/view?usp=sharing

PowerPoint
8 лет назад
Andrey4
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia777design
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$20
4 дня
Юлия показала качество своего подхода еще не приступив к делу. Не получив подтверждение на сотрудничество, предоставила эскизы первых страниц работы. Это реально круто! В результате вышла отличная работа. На правки получал моментальную реакцию. Юлия, еще раз спасибо! Однозначно рекомендую!
Сотрудничество с Андреем очень понравилось! Постановка задачи четкая, оплата все как и договаривались. И в целом человек очень приятный и вызывает доверие с первых слов! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Julia777design
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад