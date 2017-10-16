Нарисовать 4 рисунка в coreldraw 13

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Закрыт13 заявок216 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры !

Нужно поправить 2 два и нарисовать 4 рисунка в coreldraw 13 ,один вектор ,под лазерный станок .

Тз в личку или на почту .

Жду ваших заявок .

CorelDRAW
8 лет назад
kauza
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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