Исходник в Корел вышлю на электронную почту, нужно добавить с каждой стороны букв еще по одной круглой выемке для удобного доставания пальчиком
Нарисовать 4 рисунка в coreldraw 13
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры !
Нужно поправить 2 два и нарисовать 4 рисунка в coreldraw 13 ,один вектор ,под лазерный станок .
Тз в личку или на почту .
Жду ваших заявок .
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