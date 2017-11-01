Иллюстрации в кривых

Очень приятно было работать с Сергеем. Задача была поставлена четко с примерами по стилистике. На возникающие вопросы всегда отвечал оперативно. Поэтому правки были не значительными. По оплате тоже всем довольна. С удовольствием откликнусь на будущие заказы от Сергея. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.