Иллюстрации в кривых

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Завершен6 заявок349 просмотров

Добрый!

Нужно отрисовать по эскизам (важно!) 6 бэкграундов и 6 персонажей.

В кривых, есть нужный .ai с разметкой 16/9 и 4/3.

В прикрепленных пример первичного этапа.

Шикарный пример: https://fireart.studio/images/my-illustrations/process_gif_small-recovered.gif

8 лет назад
fedorovlab
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель! Сразу поймала нужный стиль (не самый популярный), всегда на связи, не исчезает, сроки держит, слушает все комментарии, предлагает свое решение — рекомендуем!
Очень приятно было работать с Сергеем. Задача была поставлена четко с примерами по стилистике. На возникающие вопросы всегда отвечал оперативно. Поэтому правки были не значительными. По оплате тоже всем довольна. С удовольствием откликнусь на будущие заказы от Сергея. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад

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