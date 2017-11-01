Нарисовать обложку для музыкального трека

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка333 просмотра
#1$16

Нужна художественная обложка для музыкального трека на itunes. JPG, размер 1600 * 1600.  На ней должны быть:

1) Иллюстрация на выбор художника (только не шарж).  Песня мужская, ритмичная, про то, как женщины "выносят мозги" мужикам, но мужикам все равно, т.к. они не обращают на это внимание. В моем представлении это примерно так: голова девушки что-то кричит голове парня, а тот смотрит на нас, довольный, а с другой стороны головы у него от крика вылетают мозги. Можно что-то лаконичнее придумать. 

2) Название артиста: Евгений Жиза

3) Название песни: Выноси мозг, Наташа!

8 лет назад
master-innov
Евгений 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Побольше бы таких профессиональных и коммуникабельных исполнителей, как Наталия!
Отличный заказчик и очень приятный человек!) Спасибо за интересный заказ)

Заявки фрилансеров

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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