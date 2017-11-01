Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр. Все рисунки ...
Нарисовать обложку для музыкального трека
Нужна художественная обложка для музыкального трека на itunes. JPG, размер 1600 * 1600. На ней должны быть:
1) Иллюстрация на выбор художника (только не шарж). Песня мужская, ритмичная, про то, как женщины "выносят мозги" мужикам, но мужикам все равно, т.к. они не обращают на это внимание. В моем представлении это примерно так: голова девушки что-то кричит голове парня, а тот смотрит на нас, довольный, а с другой стороны головы у него от крика вылетают мозги. Можно что-то лаконичнее придумать.
2) Название артиста: Евгений Жиза
3) Название песни: Выноси мозг, Наташа!
Победитель конкурса
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