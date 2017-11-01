Нарисовать обложку для музыкального трека

# 1 — $ 16

Нужна художественная обложка для музыкального трека на itunes. JPG, размер 1600 * 1600. На ней должны быть:

1) Иллюстрация на выбор художника (только не шарж). Песня мужская, ритмичная, про то, как женщины "выносят мозги" мужикам, но мужикам все равно, т.к. они не обращают на это внимание. В моем представлении это примерно так: голова девушки что-то кричит голове парня, а тот смотрит на нас, довольный, а с другой стороны головы у него от крика вылетают мозги. Можно что-то лаконичнее придумать.

2) Название артиста: Евгений Жиза

3) Название песни: Выноси мозг, Наташа!