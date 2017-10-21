Здравствуйте.

Нужно нарисовать персонажа.

Персонаж будет на главной странице лендинга. Сайт - программа для управления исследовательскими лабораториями.

Стиль точно такой как в файле.

Персонаж - учёный (мужчина, европеец, лет 40), в белом халате. Красные ботинки, красная бабочка.

Лицо должно быть добрым, приятным и выражающие энтузиазм.

В правой руке держит планшет, должно быть чётко понятно что это планшет, ярко и заметно.

Рядом на полу валяется тетрадка, выглядит старой, неприятно.

Суть - переходим от записей в тетрадках к записям на планшете.

Но в целом, всё обсуждается и можно рисовать как вам кажется лучше. Единственное что - стиль должен быть как в файле.

Прошу по возможности писать сразу цену и сроки.