Нарисовать персонажа

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Завершен6 заявок226 просмотров

Здравствуйте.

Нужно нарисовать персонажа. 

Персонаж будет на главной странице лендинга. Сайт - программа для управления исследовательскими лабораториями.

Стиль точно такой как в файле.

Персонаж - учёный (мужчина, европеец, лет 40), в белом халате. Красные ботинки, красная бабочка.

Лицо должно быть добрым, приятным и выражающие энтузиазм.

В правой руке держит планшет, должно быть чётко понятно что это планшет, ярко и заметно.

Рядом на полу валяется тетрадка, выглядит старой, неприятно. 

Суть - переходим от записей в тетрадках к записям на планшете.

Но в целом, всё обсуждается и можно рисовать как вам кажется лучше. Единственное что - стиль должен быть как в файле.

Прошу по возможности писать сразу цену и сроки.

8 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stegworkz
Валерий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересный заказ с точно поставленной задачей и референсами. Было приятно работать - рекомендую!

Заявки фрилансеров

stegworkz
Валерий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад