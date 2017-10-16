Разработка коммерческого предложения для веб студии

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок212 просмотров

Добрый день, интересует разработка КП для веб студии.

Срок исполнения 2-4 дня

Идея сделать КП в виде комикса с инфографикой, ТЗ направим тем, кого выберем исполнителем.

Пост оплата 10 000 р, от исполнителя требуется наличие портфолио.

Ждем ваших предложений.

8 лет назад
guest_15083160434172
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иллюстрации, как в примере

    $5

    Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр.  Все рисунки ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать арт к игре

    Нарисовать рисунок, изображающий заданный по тз объект. Количество от 150 до 300. Пример во вложении. Желательно избегать "вырвиглазных" оттенков как в примере.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    Здравствуйте. Нужно нарисовать персонажа.  Персонаж будет на главной странице лендинга. Сайт - программа для управления исследовательскими лабораториями. Стиль точно такой как в файле. Персонаж - учёный (мужчина, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Иллюстрации в кривых

    Добрый! Нужно отрисовать по эскизам (важно!) 6 бэкграундов и 6 персонажей. В кривых, есть нужный .ai с разметкой 16/9 и 4/3. В прикрепленных пример первичного этапа. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать обложку для музыкального трека

    $16

    Нужна художественная обложка для музыкального трека на itunes. JPG, размер 1600 * 1600.  На ней должны быть: 1) Иллюстрация на выбор художника (только не шарж).  Песня мужская, ритмичная, про то, как женщины ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать стиль карты магазина - вектор

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры.  Требуется доработать векторную карту супермаркета, а именно: визуально выделить прилавки, зоны покупок и собственно территорию. Также добавить небольшой объем стеллажам (пример на скриншоте #1).  Вектор карты имеется, рисовать планировку ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформление (дизайн) презентации в PowerPoint или PDF.

    $15

    Всем здравствуйте! Необходим дизайнер, который надлежащим образом оформит презентацию с подбором смысловых картинок. Цель: отправка файла по почте потенциальным клиентам, побуждение к покупке товара. исходный материал в имеющемся файле ...

    PowerPoint
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад