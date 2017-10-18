Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр. Все рисунки ...
Создание эскиза и наложение на имеющееся фото
имеется вход в здание - фото 1, для него нужно создать эскиз(3D-модель) и наложить готовый вариант, как на фото 2. Но требуется убрать парапет под окном, сравняв его со ступенькой, как на 3 фотографии (вариант на этом фото устраивает, но нужно убрать решетки и пол оставить полностью беж.) 4 и 5 фото - примеры готовой работы!
желательно контакт, например в Skype, для подробной консультации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, интересует разработка КП для веб студии. Срок исполнения 2-4 дня Идея сделать КП в виде комикса с инфографикой, ТЗ направим тем, кого выберем исполнителем. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисовать рисунок, изображающий заданный по тз объект. Количество от 150 до 300. Пример во вложении. Желательно избегать "вырвиглазных" оттенков как в примере.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать персонажа. Персонаж будет на главной странице лендинга. Сайт - программа для управления исследовательскими лабораториями. Стиль точно такой как в файле. Персонаж - учёный (мужчина, ...Завершен8 лет назад
Добрый! Нужно отрисовать по эскизам (важно!) 6 бэкграундов и 6 персонажей. В кривых, есть нужный .ai с разметкой 16/9 и 4/3. В прикрепленных пример первичного этапа. ...Завершен8 лет назад
- $16
Нужна художественная обложка для музыкального трека на itunes. JPG, размер 1600 * 1600. На ней должны быть: 1) Иллюстрация на выбор художника (только не шарж). Песня мужская, ритмичная, про то, как женщины ...Завершен8 лет назад
Нарисовать вотермарк для сайта http://tescoma-group.ru/upload/iblock/970/970f157f7a9729f61d2ab2b0fca52a28.jpg Должен полностью накрывать старую надпись и быть написано Tescoma-Group.ruИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется доработать векторную карту супермаркета, а именно: визуально выделить прилавки, зоны покупок и собственно территорию. Также добавить небольшой объем стеллажам (пример на скриншоте #1). Вектор карты имеется, рисовать планировку ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Всем здравствуйте! Необходим дизайнер, который надлежащим образом оформит презентацию с подбором смысловых картинок. Цель: отправка файла по почте потенциальным клиентам, побуждение к покупке товара. исходный материал в имеющемся файле ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры ! Нужно поправить 2 два и нарисовать 4 рисунка в coreldraw 13 ,один вектор ,под лазерный станок . Тз в личку или на почту . Жду ваших ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад