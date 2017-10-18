Создание эскиза и наложение на имеющееся фото

имеется вход в здание - фото 1, для него нужно создать эскиз(3D-модель) и наложить готовый вариант, как на фото 2. Но требуется убрать парапет под окном, сравняв его со ступенькой, как на 3 фотографии (вариант на этом фото устраивает, но нужно убрать решетки и пол оставить полностью беж.) 4 и 5 фото - примеры готовой работы!

желательно контакт, например в Skype, для подробной консультации.