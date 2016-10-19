Sinergi

Роман Sinergi

 
43 годаРоссия/Зеленоград
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Проект отопления

    в квартире были стальные панельные радиаторы, их заменили на внутрипольные конвекторы. Нужно правильно оформить и на чертеже указать прокладку новых трасс.. задание для двух квартир: студия и двухкомнатная.

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется сделать проект планировок

    Для двухэтажного жилого дома требуется сделать проект планировок, разместить мебель (примерно известно какая мебель);  продумать и разместить свет/розетки (визуализации не нужны), отобразить на чертеже, сделать развертки. по запросу АР дома.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание дизайн-проекта

    имеется поэтажный архитектурный проект многоквартирного дома с экспликацией помещений и планировкой квартир. Требуется разработать по 2 варианта дизайна для 2х- и 3х-комнатных квартир в 1-й и 2-й секции этого дома.  Фото секций в прикреплении. в ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание эскиза и наложение на имеющееся фото

    имеется вход в здание - фото 1,  для него нужно создать эскиз(3D-модель) и наложить готовый вариант, как на фото 2. Но требуется убрать парапет под окном, сравняв его со ступенькой, как на 3 фотографии (вариант ...

    3D-модель
    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание программы

    Добрый день! Нужна программа по расчету Движения денежных средств( Коротко: Контрагент/сотрудник-Объект-Начисления-Расходы-Поступления-Склад-Выдача подотчет). Подробное ТЗ во вложении. Там 3 вкладки: [b][u]ТЗ[/u] [/b]схематичное [b][u]Таблицы [/u][/b](т.е.  длябыстрого просмотра определенных баз в программе нужна вкладка ТАБЛИЦЫ, [b][u]Отчеты [/u][/b](т.е.  для быстрого просмотра определенных отчетов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Эскиз веранды

    Требуется визуализация веранды, основой которого будут  имеющиеся фотографии. upd. На двух снимках с размерами от руки задняя часть дома. Веранда с круговым остеклением как на фото 2 и декоративным элементом по карнизу крыши. Столбы на углах ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внести изменения в проект Arhicad.

    Срочно!! требуется внести изменения в проект строительства дома из пеноблока с перекрытиями из ж/б плит. Имеется исходник в Arhicad. В проекте не правильно построены некоторые узлы. Только для тех кто четко понимает технологию фундамента, армопоясов, ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменения в проект.

    Необходимо срочно внести изменения в готовый проект дома. Изменить фундамент, изменить стропильную систему, провести дымоход сквозь кровлю. Чертежи только в .pdf Площадь дома 150 м2.

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать продающую страницу

    Добрый день! Требуется создать продающую страницу для строительной организации (на один вид услуг). Есть основной сайт SinStroy.com ТЗ нет (пришлите, заполним).

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание сайта строительной компании

    Нужно создать сайт (в т.ч. разработать дизайн) с наполнением его фото и текстом. ТЗ в приложении. Лого есть. Ждем Ваших предложений по цене и срокам. Уважаемые Фрилансеры. Мы не требуем исключительно индивидуальный дизайн, возможна работа по шаблону, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля.

    $120

    Техническое задание 1 Разработка логотипа 1.1 Наименование компании - ООО «СИНЕРГИЯ» 1.2 Род деятельности компании - Строительство (малоэтажное) и ремонт 1.3 Синергия (греч. — сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество) — суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
BazenA
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$175
9 баллов
5 лет назад
Требуется сделать проект планировок
Рекомендую заказчика и буду рада продолжить работу далее! Не хватило четкости в задании, но постоянная обратная связь, никаких проблем не возникло! Спасибо за сотрудничество!
Отличная работа! Спасибо Инне. Работа сделана на должном уровне, в нужный срок. Отличные специалист по заданной теме. Всегда на связи и комфортно с ней работать. Рекомендую, обращайтесь.
Ответный отзыв
obosoda
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Начертить линейную схему электрощита.
Спасибо Роману за предоставленную работу. Комфортный заказчик, всегда на связи, рекомендую!
Фёдор, спасибо Вам! Работа сделана быстро. По всем вопросам - всегда на связи, оперативно все решали. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
zhuravelsv
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Создание программы
Отличный заказчик, всё очень детально расписывает, объясняет, оговаривает все детали и проблемы, всегда на связи. Всё отлично!
Отличный специалист! Всегда на связи, все текущие вопросы по программе решались быстро. Спасибо, Сергей за терпение! И надеюсь, что Вы почерпнули что-то и для себя, работая с нами! Обратимся к Вам еще!
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Эскиз веранды
Всем рекомендую работать с Романом, кому выпала такая честь! Будете приятно удивлены его лояльностью и пунктуальностью.
Спасибо Максиму! Очень оперативно выполнил работу, всегда на связи. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Создать продающую страницу
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо Ксении, сделала все что хотели, всегда на связи и оперативно решает все задачи. Были задержки по моей вине, но Ксения очень терпеливо все выполнила.
Ответный отзыв