в квартире были стальные панельные радиаторы, их заменили на внутрипольные конвекторы. Нужно правильно оформить и на чертеже указать прокладку новых трасс.. задание для двух квартир: студия и двухкомнатная.
- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для двухэтажного жилого дома требуется сделать проект планировок, разместить мебель (примерно известно какая мебель); продумать и разместить свет/розетки (визуализации не нужны), отобразить на чертеже, сделать развертки. по запросу АР дома.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Дизайн проект 3х комнатной квартиры в скандинавском стиле.Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, здравствуйте! Требуется начертить линейную схему электрощита.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
имеется поэтажный архитектурный проект многоквартирного дома с экспликацией помещений и планировкой квартир. Требуется разработать по 2 варианта дизайна для 2х- и 3х-комнатных квартир в 1-й и 2-й секции этого дома. Фото секций в прикреплении. в ...Интерьеры и Экстерьеры29 заявокЗакрыт6 лет назад
имеется вход в здание - фото 1, для него нужно создать эскиз(3D-модель) и наложить готовый вариант, как на фото 2. Но требуется убрать парапет под окном, сравняв его со ступенькой, как на 3 фотографии (вариант ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
имеется проект в формате dwg, требуется перевести в формат pdfИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужна программа по расчету Движения денежных средств( Коротко: Контрагент/сотрудник-Объект-Начисления-Расходы-Поступления-Склад-Выдача подотчет). Подробное ТЗ во вложении. Там 3 вкладки: [b][u]ТЗ[/u] [/b]схематичное [b][u]Таблицы [/u][/b](т.е. длябыстрого просмотра определенных баз в программе нужна вкладка ТАБЛИЦЫ, [b][u]Отчеты [/u][/b](т.е. для быстрого просмотра определенных отчетов ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется визуализация веранды, основой которого будут имеющиеся фотографии. upd. На двух снимках с размерами от руки задняя часть дома. Веранда с круговым остеклением как на фото 2 и декоративным элементом по карнизу крыши. Столбы на углах ...Завершен7 лет назад
Срочно!! требуется внести изменения в проект строительства дома из пеноблока с перекрытиями из ж/б плит. Имеется исходник в Arhicad. В проекте не правильно построены некоторые узлы. Только для тех кто четко понимает технологию фундамента, армопоясов, ...Завершен8 лет назад
Необходимо срочно внести изменения в готовый проект дома. Изменить фундамент, изменить стропильную систему, провести дымоход сквозь кровлю. Чертежи только в .pdf Площадь дома 150 м2.Завершен8 лет назад
Добрый день! Требуется создать продающую страницу для строительной организации (на один вид услуг). Есть основной сайт SinStroy.com ТЗ нет (пришлите, заполним).Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно создать сайт (в т.ч. разработать дизайн) с наполнением его фото и текстом. ТЗ в приложении. Лого есть. Ждем Ваших предложений по цене и срокам. Уважаемые Фрилансеры. Мы не требуем исключительно индивидуальный дизайн, возможна работа по шаблону, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Техническое задание 1 Разработка логотипа 1.1 Наименование компании - ООО «СИНЕРГИЯ» 1.2 Род деятельности компании - Строительство (малоэтажное) и ремонт 1.3 Синергия (греч. — сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество) — суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад