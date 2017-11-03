Создание дизайн-проекта

имеется поэтажный архитектурный проект многоквартирного дома с экспликацией помещений и планировкой квартир. Требуется разработать по 2 варианта дизайна для 2х- и 3х-комнатных квартир в 1-й и 2-й секции этого дома. Фото секций в прикреплении. в первоначальном варианте требуются эскизы, планировочные решения и проработать ракурс. При выборе заказчиком какого-то конкретного проекта будет заказан полный проект с электрикой, размерами, развертками и визуализациями с разных ракурсов. Уважаемые дизайнеры, примите во внимание, что нам не требуется разрабатывать что-то новое, Вы можете использовать собственные наработки, адаптировав их под нашу планировку. Дизайн нужен как можно проще (с декорацией комнат например красивыми шторами и мебелью). Требуется бюджетный ремонт для сайта застройщика.