Визуализация магазина обуви

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен9 заявок247 просмотров

Добрый день. 

В прикрепленном файле макет, на котором изображен дизайн магазина. Отталкиваясь от него необходимо создать новый макет, но для магазина, который торгует только обувью.( на существующем обувь+одежда). Грубо говоря нужно скопировать правую обувную часть налево. Форму полок и кресел можно менять в вольном стиле. Обязательно оставить на задней стене рисунок туфли на черном фоне (как в исходном макете). Учитываем, что форма помещения квадратная. 35-55 кв.м. Так же нужно нарисовать на макете вывеску магазина (фото которой тоже прикреплено). 

Достаточно макета с одного ракурса.  

Макет нужен очень простенький, без излишеств!

СРОЧНО!!

8 лет назад
Sasha_Molot
Александр 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Hcwnd
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Заказывал дизайн-проект обувного магазина. Настолько понравился результат, что в итоге заказал презентацию на его основе, хотя планировал отдать эту работу другому дизайнеру. Очень оперативно и качественно. Цены дружеские!!!Рекомендую Константина!!
Отличный заказчик! Грамотно поставленная задача. Своевременная оплата. Интересные проекты. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Hcwnd
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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