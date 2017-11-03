Визуализация магазина обуви

Добрый день.

В прикрепленном файле макет, на котором изображен дизайн магазина. Отталкиваясь от него необходимо создать новый макет, но для магазина, который торгует только обувью.( на существующем обувь+одежда). Грубо говоря нужно скопировать правую обувную часть налево. Форму полок и кресел можно менять в вольном стиле. Обязательно оставить на задней стене рисунок туфли на черном фоне (как в исходном макете). Учитываем, что форма помещения квадратная. 35-55 кв.м. Так же нужно нарисовать на макете вывеску магазина (фото которой тоже прикреплено).

Достаточно макета с одного ракурса.

Макет нужен очень простенький, без излишеств!

СРОЧНО!!