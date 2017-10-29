Визуализатор на полную ставку в рекламное агентство

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт33 заявки577 просмотров

На полную ставку в рекламное агентство требуется опытный визуализатор со следующим багажем знаний:

  • 3dsmax
  • Vray
  • Corona (приоритет)
  • Photoshop (post-production)
  • Sketchup (желательно)
  • AutoCAD (чтение чертежей)
Работа заключается в:

  • Создание рекламных визуализаций для предметов интерьера (кухни, мебель и тп)
  • Архитектурная визуализация (экстерьеры, интерьеры по чертежам)
Условия:

  • Полная ставка удаленно: 5 дней по 8 часов в неделю
  • Работа в удобные часы (утро-вечер)
  • ЗП ежемесячно денежными переводами
  • Возможно оф. оформление на работу
  • Работа онлайн (скайп, дропбокс и тп)
Зар.плата:

  • Указана начальная ставка для соотв.требованиям
  • Может быть изначально повышена в зависимости от дополнительного опыта и навыков
  • Повышается раз или два в год в зависимости от улучшения качества и скорости работы
AutoCADSketchUp
8 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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