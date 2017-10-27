Дизайн тандырной

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Закрыт14 заявок265 просмотров

есть комната размером 9*4, полностью бетонная. Нужно чтоб стояло 3 тандыра, будут производится лепешки и самса. 1 тандыр должен находиться на видном месте для клиентов

8 лет назад
guest_15090714645093
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров