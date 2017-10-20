Дизайн проект квартиры 70 кв метров

$565
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт30 заявок336 просмотров

Ищу дизайнера интерьера для создания проекта 2-х комнатной квартиры 70 м кв. В Киеве  

Бюджет 15 000 грн

8 лет назад
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8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров