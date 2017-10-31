Дизайн кофейни в сдержанном уютном европейском стиле 30 м2

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт44 заявки355 просмотров

Необходим дизайн-проект для последующего исполнения кофейни в сдержанном европейском стиле. Метраж помещения - 30 м2 - 35 м2.

Необходимо предусмотреть: барную стойку, 10 посадочных мест (с учетом стойки вдоль окон), маленький туалет и маленькую комнату для персонала.

8 лет назад
guest_15094765048657
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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