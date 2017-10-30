Иллюстрации: маркерные скетчи интерьера по 3D-рендерам

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Закрыт2 заявки244 просмотра

Необходимы отрисовка итерьеров по 3D рендерам в скетч маркерамиПримеры:https://i.ytimg.com/vi/C0TvMHmUXp8/maxresdefault.jpghttps://i.ytimg.com/vi/T7CUBU2Y4z8/maxresdefault.jpghttps://cs1.livemaster.ru/storage/8d/d4/96408c506d08129ad83627818czh--kartiny-panno-sketchi-intererov.jpgОпыт подобной иллюстрации подтвержденный портфолио обязателен.Нужно нарисовать в тетради, сфоткать — иллюстрации для инстаграмм и сайта.Если можете снять видео процесса также интересно.Интересует стоимость и сроки.

8 лет назад
Hnsjdismm
Владимир 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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