Нарисовать квартиру (см. вложение)

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт22 заявки405 просмотров

Нужно нарисовать картинку похожую на ту, что во вложении. Точь-в-точь не нужно, суть - отобразить квартиру, жилые комнаты, санузлы, кухни (с мебелью тоже). Расположение мебели, комнат и т.д. - неважно. После одобрения кандидатуры срок - 3-5 дней. Раньше лучше. Указывайте цену.

8 лет назад
Elena_Zhur
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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