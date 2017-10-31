3D проект квартиры

Необходимо сделать 3D планировку квартир (количество квартир большое) в статическом состоянии и визуализированный. Мебель расставляете по своему усмотрению.

1 вариант исполнения приведён в приложении (статический), рассмотрю ваши примеры работ.

2 вариант исполнения необходимо сделать визуализированный (рассмотрю ваши примеры работ, либо предоставлю своё видение проекта по запросу на Вашу почту).

От Вас:

по 1 варианту исполнения (цена/в какой программе будет сделано/время на проект планировки одной квартиры):

по 2 варианту исполнения (цена/в какой программе будет сделано/время на проект планировки одной квартиры):