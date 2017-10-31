Нужно просчитывать заказ: Шкафы -Кухни-Стеновые панели- тумбы под тв. Ищу специалиста по просчетам.На данный момент 3 проекта в работе.
3D проект квартиры
Необходимо сделать 3D планировку квартир (количество квартир большое) в статическом состоянии и визуализированный. Мебель расставляете по своему усмотрению.
1 вариант исполнения приведён в приложении (статический), рассмотрю ваши примеры работ.
2 вариант исполнения необходимо сделать визуализированный (рассмотрю ваши примеры работ, либо предоставлю своё видение проекта по запросу на Вашу почту).
От Вас:
по 1 варианту исполнения (цена/в какой программе будет сделано/время на проект планировки одной квартиры):
по 2 варианту исполнения (цена/в какой программе будет сделано/время на проект планировки одной квартиры):
Заявки фрилансеров
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