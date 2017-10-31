3D проект квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт39 заявок801 просмотр

Необходимо сделать 3D планировку квартир (количество квартир большое) в статическом состоянии и визуализированный. Мебель расставляете по своему усмотрению. 

1 вариант исполнения приведён в приложении (статический), рассмотрю ваши примеры работ.

2 вариант исполнения необходимо сделать визуализированный (рассмотрю ваши примеры работ, либо предоставлю своё видение проекта по запросу на Вашу почту).

От Вас:

по 1 варианту исполнения (цена/в какой программе будет сделано/время на проект планировки одной квартиры):

по 2 варианту исполнения (цена/в какой программе будет сделано/время на проект планировки одной квартиры):

8 лет назад
ruschertezh
Сергей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн проект офиса 120 м2 компании

    $120

    Нужно сделать дизайн-проект офиса компании занимающейся печатью на любых материалах, 3 зоны, площадь 120 м2: 1 шоурум с вариантами работ по различным тематикам, разделенные по зонам, примерно 40 м2, 2 зона открытый офис на 4-5 ...

    Интерьеры и Экстерьеры32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иллюстрации: маркерные скетчи интерьера по 3D-рендерам

    Необходимы отрисовка итерьеров по 3D рендерам в скетч маркерамиПримеры:https://i.ytimg.com/vi/C0TvMHmUXp8/maxresdefault.jpghttps://i.ytimg.com/vi/T7CUBU2Y4z8/maxresdefault.jpghttps://cs1.livemaster.ru/storage/8d/d4/96408c506d08129ad83627818czh--kartiny-panno-sketchi-intererov.jpgОпыт подобной иллюстрации подтвержденный портфолио обязателен.Нужно нарисовать в тетради, сфоткать — иллюстрации для инстаграмм и сайта.Если можете снять видео процесса также интересно.Интересует стоимость и сроки.

    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализатор на полную ставку в рекламное агентство

    $1100

    На полную ставку в рекламное агентство требуется опытный визуализатор со следующим багажем знаний: 3dsmaxVrayCorona (приоритет)Photoshop (post-production)Sketchup (желательно)AutoCAD (чтение чертежей)Работа заключается в: Создание рекламных визуализаций для предметов интерьера (кухни, мебель и тп)Архитектурная визуализация ...

    AutoCADSketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать квартиру (см. вложение)

    Нужно нарисовать картинку похожую на ту, что во вложении. Точь-в-точь не нужно, суть - отобразить квартиру, жилые комнаты, санузлы, кухни (с мебелью тоже). Расположение мебели, комнат и т.д. - неважно. После одобрения кандидатуры срок - ...

    Интерьеры и Экстерьеры22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн тандырной

    есть комната размером 9*4, полностью бетонная. Нужно чтоб стояло 3 тандыра, будут производится лепешки и самса. 1 тандыр должен находиться на видном месте для клиентов

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Декоративное оформление квартиры

    Требуется декоративное оформление квартиры 4  штуки однокомнатных (не студия) квартир и 2 двухкомнатных. Декоративные элементы которые Вы выберите должны нам сказать где купить. Если вы видите что требуется перестановка мебели – перестановим, а так же ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация помещения

    $150

    Необходимо выполнить визуализацию помещения: гостиная совмещенная с кухней Все размеры, материалы и примеры мы предоставляем. Так же предоставляется расстановка мебели, модели мебели, и картинки примеров. Все остальное должен сделать визуализатор.  общая площадь 40 ...

    Интерьеры и Экстерьеры32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад