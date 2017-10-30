Необходимы отрисовка итерьеров по 3D рендерам в скетч маркерамиПримеры:https://i.ytimg.com/vi/C0TvMHmUXp8/maxresdefault.jpghttps://i.ytimg.com/vi/T7CUBU2Y4z8/maxresdefault.jpghttps://cs1.livemaster.ru/storage/8d/d4/96408c506d08129ad83627818czh--kartiny-panno-sketchi-intererov.jpgОпыт подобной иллюстрации подтвержденный портфолио обязателен.Нужно нарисовать в тетради, сфоткать — иллюстрации для инстаграмм и сайта.Если можете снять видео процесса также интересно.Интересует стоимость и сроки.
Дизайн проект офиса 120 м2 компании
Нужно сделать дизайн-проект офиса компании занимающейся печатью на любых материалах, 3 зоны, площадь 120 м2: 1 шоурум с вариантами работ по различным тематикам, разделенные по зонам, примерно 40 м2, 2 зона открытый офис на 4-5 человек, и 3 зона кухня и туалеты. Офис находится над рабочей зоной.
Подробности фото и прочей информации дам.
Ниже только план этажа
Заявки фрилансеров
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