Визуализация интерьера маникюрной студии

Нужно нарисовать картинку похожую на ту, что во вложении. Точь-в-точь не нужно, суть - отобразить квартиру, жилые комнаты, санузлы, кухни (с мебелью тоже). Расположение мебели, комнат и т.д. - неважно. После одобрения кандидатуры срок - ...