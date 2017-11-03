ЗадачаКвартира в Москве. Нужно выполнить работы по созданию дизайн-проекта Общ пл 74 квм, , высота потолков 3, газ колонка в ванной, конструктивизм 30х годов Нужна перепланировка, которую можно узаконить. Это 3/5 эт. Кирп. ...
Визуализация интерьера маникюрной студии
Необходимо выполнить визуализацию текущего интерьера маникюрной студии 28 м2. После предложить небольшие изменения в интерьере с помощью декораторских приемов для придания стиля и шика помещению.
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