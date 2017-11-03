Дизайн - проект квартиры. 80 кв.м.

ЗадачаКвартира в Москве. Нужно выполнить работы по созданию дизайн-проекта

Общ пл 74 квм, , высота потолков 3, газ колонка в ванной, конструктивизм 30х годов

Нужна перепланировка, которую можно узаконить. Это 3/5 эт. Кирп. Дома.

Приветствуются: два санузла, много мест хранения, гардеробная, 3 изолированные комнаты, сохранение кубатуры, комнаты- трансформеры, большая кухня-столовая от 10 квм..

для семейной пары 30 л., с 1 ребенком 8 лет. Предпочтений по стилю и цветам нет. Ориентир на мужской дизайн 80% и женское 20%. Дизайнерский свет

Условия:

1. Для того чтобы мы приняли решение о сотрудничестве с Вами Вы должны выполнить тестовое задание и прислать его на почту [email protected]

Выполнить перепланировку по поэтажному плану (файл в приложении). Достаточно эскизного плана перепланировки в любом софте, хоть в paint, хоть карандашом на бумаге. Нам важно понять как вы мыслите, чтобы продолжать с вами работать на других объектах.

2. Работы принимаются только в ПО Revit. Необходимо хорошее владение этим ПО.

Мы - студия дизайна. Специализируемся на старом жилом фонде в центре Москвы. Работы много, сроки крайне сжаты. Работаем по системе управления строительными проектами. Условия жесткие. Молодые амбициозные дизайнеры приветствуются. Предпочтение кандидатам с архитектурным образованием. Форма оплаты на Ваше усмотрение