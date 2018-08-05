Это здоровая компания фаст фуд, которая готовит японские рыбные бургеры. http://delifucious.com/ - подобная компания по стилю. Пожалуйста, обратите особое внимание на улучшенные изображения. К ним относятся направление, в которых мы больше всего заинтересовались.
Создать логотип
Создать логотип для сайта строительной тематики, логотип должен хорошо смотреться на сером или белом фоне, главный акцент на доменное имя, сроки ограничены, сделать сегодня
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