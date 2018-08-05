Создать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок265 просмотров

Создать логотип для сайта строительной тематики, логотип должен хорошо смотреться на сером или белом фоне, главный акцент на доменное имя, сроки ограничены, сделать сегодня

100metrov.by

7 лет назад
Laix
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров