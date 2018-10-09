Отрисовать Лого ( Нужно на сегодня )
Сделать новый логотип на основе текущего
Добрый вечер!
Необходимо сделать новый логотип на основе текущего. Подробности тому чьи работы понравятся. Бюджет 20$.
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