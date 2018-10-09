Сделать новый логотип на основе текущего

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок296 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо сделать новый логотип на основе текущего. Подробности тому чьи работы понравятся. Бюджет 20$.

7 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Логотип сделан качественно и в срок. Рекомендую Александра как ответственно и креативного исполнителя ;)
Сергей замечательный заказчик! Все четко и по существу! Никаких проблем с оплатой и обратной связью. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад