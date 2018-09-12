Разработать логотип

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Завершен57 заявок463 просмотра

Название: Сагура С.Н.

Слоган: экспертная ультразвуковая диагностика сердца

Иконка: здоровое сердце (например сердце, внутри ЭКГ) - идеи привествуются 

7 лет назад
guest_15341046760581
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
7 лет назад
$100
5 дней
Анастасия Ищенко - качественно, креативно, быстро справится с Вашим заказом! Именно так произошло с моим. В результате шикарный, запоминающийся логотип и визитные карточки! Кроме этого соблюдение deadlines, профессионализм в подходе и культура в общении! Человек учел все пожелания, можно сказать "прочувствовал" потребности и выдал прекрасный продукт. Знаю буду обращаться еще, повторно, потому что уверен что меня услышат и на выходе будет прекрасный результат. Это при том, что я очень требовательный клиент. Очень рекомендую! Прекрасное соотношение цена/качество. Анастасия, благодарю Вас еще раз! Удачи и успехов Вам в реализации интересных проектов!
Благодарю за интересный проект. Отличная коммуникация, моментальная оплата. Мои лучшие рекомендации к сотрудничеству.

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Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
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