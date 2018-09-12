Разработать логотип

Анастасия Ищенко - качественно, креативно, быстро справится с Вашим заказом! Именно так произошло с моим. В результате шикарный, запоминающийся логотип и визитные карточки! Кроме этого соблюдение deadlines, профессионализм в подходе и культура в общении! Человек учел все пожелания, можно сказать "прочувствовал" потребности и выдал прекрасный продукт. Знаю буду обращаться еще, повторно, потому что уверен что меня услышат и на выходе будет прекрасный результат. Это при том, что я очень требовательный клиент. Очень рекомендую! Прекрасное соотношение цена/качество. Анастасия, благодарю Вас еще раз! Удачи и успехов Вам в реализации интересных проектов!