Логотип на сайт.

Нужно сделать логотип для сайта мастерской народных инструментов. Мастер занимается балалайками. Логотип нужен соответственно в виде балалайки.

Ваши цены и сроки.

Оплата после выполнения и одобрения работы заказчиком. Откликаясь на заказ вы пишите что готовы работать без предоплаты. В противном случае оставлю без ответа.