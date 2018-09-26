Нужно разработать красочный современный логотип (градиенты или наложения цветов) для веб-студии по созданию и продвижению сайтов (SEO, контекстная реклама, SMM, медийная реклама, мобильный маркетинг, E-mail маркетинг). Сфера деятельности компании: Создание и продвижение сайтов различными ...
Логотип на сайт.
Нужно сделать логотип для сайта мастерской народных инструментов. Мастер занимается балалайками. Логотип нужен соответственно в виде балалайки.
Ваши цены и сроки.
Оплата после выполнения и одобрения работы заказчиком. Откликаясь на заказ вы пишите что готовы работать без предоплаты. В противном случае оставлю без ответа.
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