chichikin

Алексей chichikin

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

E-mail: [email protected]

Мой сайт-портфолио: https://chichikinweb.com

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, PHP, Bootstrap, SASS/SCSS, WordPress.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Адаптивная верстка.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
О работе:

 Делаю свою работу качественно и в срок!

О себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Sberbank.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.
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    Отзывы заказчиков

    kronin
    Леонид 
    39 лет
    7 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
    $1000
    9 баллов
    7 лет назад
    Создать сайт под ключ.
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    narmanka333
    Мария 
    34 года
    7 лет в сервисе
    Была
    6 лет назад
    $20
    10 баллов
    7 лет назад
    Верстка Лендинга и натяжка на вордпресс
    BootstrapWordPress
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    HTML-верстка
    1 отзыв
    $10/час
    от 2 дней
    нет рейтинга
    Сайты «под ключ»
    1 отзыв
    $10/час
    от $20от 3 дней
    нет рейтинга
    Веб-программирование
    нет отзывов
    $10/час
    от $5от 35 дней
    нет рейтинга
    Дизайн сайтов
    нет отзывов
    $10/час
    от $50от 2 дней
    нет рейтинга
    Интернет-магазины
    нет отзывов
    $10/час
    от 15 дней
    нет рейтинга
    Системы управления (CMS)
    нет отзывов
    $10/час
    от 2 дней
    нет рейтинга
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