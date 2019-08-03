E-mail: [email protected]

Мой сайт-портфолио: https://chichikinweb.com

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, PHP, Bootstrap, SASS/SCSS, WordPress.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Адаптивная верстка.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок!

О себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: