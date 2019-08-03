E-mail: [email protected]
Мой сайт-портфолио: https://chichikinweb.com
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, PHP, Bootstrap, SASS/SCSS, WordPress.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Адаптивная верстка.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Делаю свою работу качественно и в срок!
О себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Sberbank.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1000
9 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
7 лет назад
BootstrapWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 35 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от 15 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга