DashaPaw

Дарья DashaPaw

 
27 летРоссия/Серпухов
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер

Графический дизайнер с высшим образованием. Отлично владею графическими программами. Чуть больше полугода работала на фрилансе, затем год дизайнером принтов для детской одежды. Работаю действительно быстро, супер ответственная. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка логотипа
Всё отлично.
Все отлично
Ответный отзыв
chichikin
Алексей 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
7 баллов
5 лет назад
Логотип на сайт.
Не рекомендую.
Не договорились
Ответный отзыв