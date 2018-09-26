Дизайнер
Графический дизайнер с высшим образованием. Отлично владею графическими программами. Чуть больше полугода работала на фрилансе, затем год дизайнером принтов для детской одежды. Работаю действительно быстро, супер ответственная.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично.
Ответный отзыв
Все отлично
$13
7 баллов
5 лет назад
Не рекомендую.
Ответный отзыв
Не договорились