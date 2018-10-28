Отрисовка логотипа

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  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок285 просмотров

Есть простой геометрический логотип в расте. Надо перевести его в вектор. Час-два работы.

Оплата по готовности - 500 р. Сделать к завтрашнему обеду.

7 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DashaPaw
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Всё отлично.
Все отлично

Заявки фрилансеров

DashaPaw
Дарья 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад