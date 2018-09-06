Создать логотип, favicon, миниатюру для форумов

Хочу оставить восторженный отзыв. Работа выполнена в срок, исполнитель всё время на связи. На выбор было 5 вариантов логотипа + правки. Отдельное спасибо за визитку, которую Ксения сделала бонусом! С таким сервисом от дизайнеров WL я еще не встречался, очень рад и надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. ЗЫ визуализация супер ;-)