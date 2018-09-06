Создать логотип, favicon, миниатюру для форумов

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Завершен18 заявок241 просмотр

Имеется сайт, под его дизайн и тематику необходимо создать логотип, favicon, миниатюру для профиля на форумах

Требования:

логотип - отражает тематику, вписывается в дизайн сайта, размер видно будет при просмотре самого проекта

favicon -  файл ICO с размерами в нем 16х16, 32х32 и 48х48

миниатюра для форумов - 100х100

Оплата: ЯД, Карта Сбера. 

Ссылку на ресурс скину исполнителю в лс.

Заявки без указания стоимости услуг не рассматриваю.

7 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kseniya_logotype
Ксения 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
7 лет назад
$60
5 дней
Хочу оставить восторженный отзыв. Работа выполнена в срок, исполнитель всё время на связи. На выбор было 5 вариантов логотипа + правки. Отдельное спасибо за визитку, которую Ксения сделала бонусом! С таким сервисом от дизайнеров WL я еще не встречался, очень рад и надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. ЗЫ визуализация супер ;-)
Спасибо за приятный отзыв. В свою очередь хочу сказать, с вами крайне приятно работать, четко поставленные задачи , всегда на связи, никакой воды, хорошее настроение, своевременная оплата все супер, спасибо за участие в проекте!)

Заявки фрилансеров

Kseniya_logotype
Ксения 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
7 лет назад