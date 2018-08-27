Отрисовать лого из обложки с ВК

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок169 просмотров

Необходимо отрисовать в вектор лого из обложки в ВК.

Обложку прикрепил.

7 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
$10
1 день
Задача была выполнена быстро и качество. Марина приятная в общении, учла все правки и просьбы. Рекомендую!
Очень хороший заказчик, работать с Дмитрием было очень приятно. Понятно поставленная задача, оплата произведена быстро, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад