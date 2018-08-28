Перерисовать логотип в corel draw

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки148 просмотров

Есть логотип, исходники в psd надо в cdr 

7 лет назад
timurrodya
Тимур 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Рекомендую!
Все хорошо, сотрудничеством довольна. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад