Добрый день, уважаемые коллеги! Требуется переделать старый логотип. Сфера - продажа и установка системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, ОПС и т.п.) + системная интеграция (АТС, серверное оборудование, оборудование офисов, складов под ключ, ...
Разработать дизайн герба для футбольной команды
Здравствуйте!
Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды.
Название команды: Звук Астаны
Основана: 2018 году
Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды
Цвета: желательно не более 3-х цветов, лучше 2 цвета (разницы нет какие)
Прикреплю, то что мы рисовали от руки (но это так просто наброски)
С Уважением
Жду ваших заявок.
Виталий
Выбранный исполнитель
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