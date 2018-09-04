Разработать дизайн герба для футбольной команды

Здравствуйте!

Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды.

Название команды: Звук Астаны

Основана: 2018 году

Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды

Цвета: желательно не более 3-х цветов, лучше 2 цвета (разницы нет какие)

Прикреплю, то что мы рисовали от руки (но это так просто наброски)

С Уважением

Жду ваших заявок.

Виталий