Разработать дизайн герба для футбольной команды

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Завершен23 заявки263 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды.

Название команды: Звук Астаны

Основана: 2018 году

Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды

Цвета: желательно не более 3-х цветов, лучше 2 цвета (разницы нет какие)

Прикреплю, то что мы рисовали от руки (но это так просто наброски) 

С Уважением

Жду ваших заявок.

Виталий

7 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$25
3 дня
Все сделанно отлично! Спасибо большое. Инна отличный дизайнер. Удачи в работе!
Спасибо ). Была рада поработать с таким заказчиком. Всем рекомендую. Понятное ТЗ. Оплата моментальная. Все отлично!

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад