Разработка логотипа для Web-студии

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки287 просмотров

Нужно разработать красочный современный логотип (градиенты или наложения цветов) для веб-студии по созданию и продвижению сайтов (SEO, контекстная реклама, SMM, медийная реклама, мобильный маркетинг, E-mail маркетинг).

Сфера деятельности компании: Создание и продвижение сайтов различными инструментами.

Полный спектр интернет решений для любого бизнеса. Подбираем оптимальные решения для привлечения клиентов из интернета с учетом тонкостей бизнеса. Разрабатываем стратегию развития бизнеса в сети. Создаем и продвигаем сайты

компаний различными методами и инструментами.

УТП – комплексный подход в развитии бизнеса в интернете.

Название логотипа: Аббревиатура AZ (полное название в заголовках AZ-Studio или AZ Web Studio)

Цветовая схема: градиент или более 2х цветов.

Можно сделать вариант, где буква Z падает на A и создается впечатление графика роста.

Во вложении варианты нормальных и плохих логотипов.

7 лет назад
Marketing88
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$35
4 дня
Отличный креатив! Уложился даже раньше указанных сроков, рекомендация однозначно!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Александром!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
#1
Логотипы и Знаки