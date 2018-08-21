Разработка логотипа для Web-студии

Нужно разработать красочный современный логотип (градиенты или наложения цветов) для веб-студии по созданию и продвижению сайтов (SEO, контекстная реклама, SMM, медийная реклама, мобильный маркетинг, E-mail маркетинг).

Сфера деятельности компании: Создание и продвижение сайтов различными инструментами.

Полный спектр интернет решений для любого бизнеса. Подбираем оптимальные решения для привлечения клиентов из интернета с учетом тонкостей бизнеса. Разрабатываем стратегию развития бизнеса в сети. Создаем и продвигаем сайты

компаний различными методами и инструментами.

УТП – комплексный подход в развитии бизнеса в интернете.

Название логотипа: Аббревиатура AZ (полное название в заголовках AZ-Studio или AZ Web Studio)

Цветовая схема: градиент или более 2х цветов.

Можно сделать вариант, где буква Z падает на A и создается впечатление графика роста.

Во вложении варианты нормальных и плохих логотипов.