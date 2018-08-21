Создание логотипа, ТЗ в приложении
Разработка логотипа для Web-студии
Нужно разработать красочный современный логотип (градиенты или наложения цветов) для веб-студии по созданию и продвижению сайтов (SEO, контекстная реклама, SMM, медийная реклама, мобильный маркетинг, E-mail маркетинг).
Сфера деятельности компании: Создание и продвижение сайтов различными инструментами.
Полный спектр интернет решений для любого бизнеса. Подбираем оптимальные решения для привлечения клиентов из интернета с учетом тонкостей бизнеса. Разрабатываем стратегию развития бизнеса в сети. Создаем и продвигаем сайты
компаний различными методами и инструментами.
УТП – комплексный подход в развитии бизнеса в интернете.
Название логотипа: Аббревиатура AZ (полное название в заголовках AZ-Studio или AZ Web Studio)
Цветовая схема: градиент или более 2х цветов.
Можно сделать вариант, где буква Z падает на A и создается впечатление графика роста.
Во вложении варианты нормальных и плохих логотипов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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