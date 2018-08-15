Логотип для студии разработчиков мобильных игр и приложений

# 1 — $ 77

Нужно создать логотип для студии разработчиков мобильных, ПК, веб-игр и приложений. Лого должен быть уникальным и простым для восприятия, но в тоже время отражать имидж продвинутой IT-компании, с элементами информационных технологий.

Формат: CorelDRAW

Позиционирование: “EM ALL Studio” - разработчик мобильных игр для олдскульных геймеров и хардкорщиков, желающих получить удовольствие от игрового процесса. Уникальный сеттинг, веселый сюжет и задорный геймплей проектов затягивает даже самую требовательную аудиторию. Второе направление - разработка ПО в сфере IT для digital-маркетинга.

Целевая аудитория: Издатели мобильных игр и приложений.

Цвет: Использовать два цвета, возможно рассмотрение трехцветной комбинации. Предпочтительны (но необязательно) желтый, оранжевый, голубой цвета.

Шрифт: Читабельный с адекватным межбуквенным интервалом, только на английском языке. Работы с каллиграфическими шрифтами рассматриваться не будут.

Расположение текста: На усмотрение создателя.

Стиль лого: Flat design.

Присылайте свои работы в 4-х вариантах: Ч/б, цветной, в круге, упрощенный (в виде значка).

Дополнительно:

Техника исполнения логотипа должна быть в тренде: минимализм и digital. Рекомендую получше ознакомиться с нашей студией и проектами перед началом работ: http://www.EMALLStudio.com С тем, чья работа будет выбрана лучшей продолжим сотрудничество. После разработки и утверждения логотипа перейдем к разработке графической части брендбука (фирменный стиль, паттерн, корпоративный шрифт и т.д.).