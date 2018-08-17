Доделать логотип

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Завершен14 заявок198 просмотров

Есть идея логотипа рабочей системы см вложение. Нужно изэтого сделать логотип системы. Все тексты должны присутствовать.

Последовательность крайних кружков не важна центральный круг или овал должен немного

выделятся или отличатся. 

7 лет назад
KuStar
44 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$25
3 дня
Как всегда отлично выполненая работа!
Хороший заказчик. Понятное Тз и оплата незамедлительная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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