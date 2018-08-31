Разработать логотип для интернет-магазина по продаже аксессуаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок896 просмотров
#1$50

Необходимо разработать логотип для интернет-магазина по продаже аксессуаров для техники Apple

Подробнее тут

https://docs.google.com/document/d/1KSV_UG6hKfvZGpDzh_SnsVv7u9BU6Xm5oZTLFkU-ikw/edit?usp=sharing

7 лет назад
AraTyr
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
#1
Работаю с Константином уже 2-й раз. Все быстро и по делу. Опять остался очень доволен)
Уже второй конкурс от Артура с моим участием прошел на высоте! Отличный заказчик, быстрый выбор, быстрая оплата, работой доволен! Буду рад сотрудничеству в будущем! Рекомендую Артура как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
#1

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