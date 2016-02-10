Необходимо разработать логотип для швейного цеха. Занимаемся пошивом различной продукции из кожи, кожзама,текстиля, оксфорда…. Заказы принимаем от нескольких десятков до нескольких тысячединиц. Можем разрабатывать образцы под тех. задание клиента. Что нужно: Разработать простой логотип для размещения его на нашемсайте и ...