AraTyr

Артур Жмакин AraTyr

 
35 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
artyh2016
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип для сайта компании по разработке электроники
Всем доволен, все оперативно и понятно
Остался доволен и коммуникацией и работой. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kindwolf
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип для интернет-магазина по продаже аксессуаров
Уже второй конкурс от Артура с моим участием прошел на высоте! Отличный заказчик, быстрый выбор, быстрая оплата, работой доволен! Буду рад сотрудничеству в будущем! Рекомендую Артура как порядочного заказчика!
Работаю с Константином уже 2-й раз. Все быстро и по делу. Опять остался очень доволен)
Ответный отзыв
Kindwolf
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип
Работой с Артуром остался доволен, отличный конкурс, конструктивный диалог, быстрый выбор и оплата! Коллеги рекомендую Артура как порядочного заказчика!
Все быстро и очень по делу. Приятная коммуникация. Рекомендую.
Ответный отзыв
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа для производителя аксессуаров
+++++++++++++++
Рекомендую
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для производителя аксессуаров
Ответственный заказчик, вносил необходимые корректировки по ходу сотрудничества и всегда был на связи. Быстрая оплата по факту предоставления исходных материалов. Рекомендую!
Остался очень доволен сотрудничеством. Логотип был сделан на высшем уровне. Все правки вносились очень оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв