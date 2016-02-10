Необходимо разработатьлоготип для сайта предоставляющего услуги по разработке электроники. Домен - [b]RD-Lab[/b](не делайте никакой привязки к локации .юа, ру…….) Компания предоставляетуслуги по разработке электроники(устройств, девайсов). Что бы не вдаваться во все подробности может разработать умную лампочку/розетку со ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина по продаже аксессуаров для техники Apple Подробнее тут https://docs.google.com/document/d/1KSV_UG6hKfvZGpDzh_SnsVv7u9BU6Xm5oZTLFkU-ikw/edit?usp=sharingЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $40
Задание по описанию логотипа доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1JIOI1pNZOa-_Y695UTfJ1H9gM9boDeSQNprKjTgI2Oc/editЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для швейного цеха. Занимаемся пошивом различной продукции из кожи, кожзама,текстиля, оксфорда…. Заказы принимаем от нескольких десятков до нескольких тысячединиц. Можем разрабатывать образцы под тех. задание клиента. Что нужно: Разработать простой логотип для размещения его на нашемсайте и ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $80
Необходимо разработать логотип для производителя аксессуаров. Вся информация доступна ниже по ссылке. https://docs.google.com/document/d/1lLeaNMX6KL4XBxZ2JPtBB31hlg2FlM0jNOiXs4pOf0s/editЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад