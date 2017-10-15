Приветствую Нужно отрисовать логотип и сверстать сайт для магазина женской одежды и аксесуаров. Пример и стиль желаемого https://www.uterque.com/ http://www.markaua.com.ua/ http://www.revolveclothing.ru/ http://elena864store.com/ по сути визитка ...
Конкурс по разработке логотипа
Необходимо разработать логотип для швейного цеха.
Занимаемся пошивом различной продукции из кожи, кожзама,текстиля, оксфорда….
Заказы принимаем от нескольких десятков до нескольких тысячединиц.
Можем разрабатывать образцы под тех. задание клиента.
Что нужно:
Разработать простой логотип для размещения его на нашемсайте и на сайтах партнеров.
В названии логотипа использовать домен ukr-fabrika.com.ua
Логотип может быть достаточно простым, без лишнихвизуализаций и прочих элементов (достаточно использовать просто красивый шрифт
подходящий под вышеописанный род деятельности).
Заявки фрилансеров
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