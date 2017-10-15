Конкурс по разработке логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка872 просмотра
#1$20
#2$10

Необходимо разработать логотип для швейного цеха.

Занимаемся пошивом различной продукции из кожи, кожзама,текстиля, оксфорда….

Заказы принимаем от нескольких десятков до нескольких тысячединиц.

Можем разрабатывать образцы под тех. задание клиента.

 

Что нужно:

Разработать простой логотип для размещения его на нашемсайте и на сайтах партнеров.

В названии логотипа использовать домен ukr-fabrika.com.ua

Логотип может быть достаточно простым, без лишнихвизуализаций и прочих элементов (достаточно использовать просто красивый шрифт

подходящий под вышеописанный род деятельности).

8 лет назад
AraTyr
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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