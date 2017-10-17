Создание логотипа для интернет магазина

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Завершен25 заявок407 просмотров

добрый день.

Для интернет-магазина пижам необходим логотип.

Логотип следующего образца: Название интернет магазина: LIVE-FUN. Тематика рисунка: на белом фоне название магазина, рядом пингвин (во вложении) максимально приближенный к названию, передающий веселье и забаву. Возможны варианты пингвинов вне приложенной картинки.

Спасибо.

8 лет назад
Dgimi777
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$150
3 дня
Артур-отличный исполнитель!Выполнил на основе брифа! Быстро, качественно и со вкусом!Предлагал свои идеи, которые очень помогли! Спасибо! Очень рекомендую!
Маргарита чудесный заказчик и приятный собеседник. Интересное сотрудничество и приятный опыт! Постановка задачи понятна! Оплата проведена! Однозначно рекомендую к сотрудничеству! :)

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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