Логотип blockchain-проекта (соцсеть)

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Закрыт16 заявок371 просмотр

Логотип для нового проекта. Соцсеть поддерживает рабочие и социальные отношения; явлется автоматизатором рекомендаций, агрегатором отзывов и средством монетизации рекомендаций. Логотип будет отражать единство иили связность элементов, как связь людей, принимающих участие в проекте.

Не желательно использовать заезженные темы (рукопожатия, деревья, взявшихся за руки людей).

Возможна символическая предоплата (для уверенности в заказчике).

Срок сдачи – сегодня, до вечера. Желательно 3 варианта логотипа.

8 лет назад
webteamwaste
Арсен 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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