Добрый день всем ! Надо разработать логотип это будет слово "сва`ё" Логотип должен подходить ко всем цветам и быть достаточно динамичным (агрессивным) Так как он будет применяться на детской одежде для активного ...
Нужен логотип для лесной компании.
Компания занимается торговлей лесоматериала, доставка за рубеж. Также компания представляет деревообрабатывающий комплекс. Особых пожеланий нет к логотипу, единственное, учитывайте что основные потребители иностранцы.
Woodmayer - название.
Всем спасибо за участие. Победитель определен.
Победитель конкурса
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