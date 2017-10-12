Название: "На плите" Пожелания: Соответствие дизайну и цветам сайта http://take.ms/zpWpG Формат: Знак + текстовая часть Просьба указать стоимость и срок, а также предложить ...
Дизайн+небольшой сайт для магазина женской одежды и аксесуаров
Приветствую
Нужно отрисовать логотип и сверстать сайт для магазина женской одежды и аксесуаров.
Пример и стиль желаемого
http://www.revolveclothing.ru/
по сути визитка с наполнением из каталога или ручками из админки, каталог, заказ-оплата, контакты
упор на оптимизацию мобильной версии так как целевой сегмент дамочки с телефонами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Логотип для нового проекта. Соцсеть поддерживает рабочие и социальные отношения; явлется автоматизатором рекомендаций, агрегатором отзывов и средством монетизации рекомендаций. Логотип будет отражать единство иили связность элементов, как связь людей, принимающих участие в проекте. Не ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Компания занимается торговлей лесоматериала, доставка за рубеж. Также компания представляет деревообрабатывающий комплекс. Особых пожеланий нет к логотипу, единственное, учитывайте что основные потребители иностранцы. Woodmayer - название. Всем спасибо за ...Завершен8 лет назад
Добрый день всем ! Надо разработать логотип это будет слово "сва`ё" Логотип должен подходить ко всем цветам и быть достаточно динамичным (агрессивным) Так как он будет применяться на детской одежде для активного ...Завершен8 лет назад
- $30
Необходимо разработать Logo + BrandBook для компании. 1. Сфера деятельности: IT, программирование, создание софта 2. Название wemakesoft (дословный перевод на русский: "Мы делаем софт") 3. Домен компании: wemakesoft.com 4. Приоритетные цвета: Синий, голубой, ...Завершен7 лет назад
- $200
Необходимо разработать 2 логотипа в Adobe Illustrator. Нужен человек, который занимается разработкой именно логотипов. Присылайте, пожалуйста, свои портфолио. Подробности в личной переписке. Оплата по факту Приват24 или по ...Завершен8 лет назад
- $150
Необходимо разработать комбинированный логотип (отельный знак + фирменное написание) для сайта мам (женская тематика). У логотипа будет слоган, пока, в его отсутствие можете написать свой текст. В приложении скрин главной страницы. Название сайта временное. Оно использоваться ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать два логотипа. Подробнее в личной переписке.Завершен8 лет назад
- $8
Создание логотипа для вебстудии (включая исходник разумеется) Желательно 1-2 дня. 2-3 варианта. 1 вариант должен быть каллиграфический.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Обработать фотографию сделать в виде логотипа. Срок до 13.10.2017 Текст нужно написать Сибирские Медведи. Подложку использовать как в прикрепленом файле или можете очень близкое к этому Также к этому тексту добавить фразу ...Завершен8 лет назад