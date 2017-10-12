Логотип для нового проекта. Соцсеть поддерживает рабочие и социальные отношения; явлется автоматизатором рекомендаций, агрегатором отзывов и средством монетизации рекомендаций. Логотип будет отражать единство иили связность элементов, как связь людей, принимающих участие в проекте. Не ...
Нужно разработать логотип для кулинарного портала
Название:
"На плите"
Пожелания:
Соответствие дизайну и цветам сайта http://take.ms/zpWpG
Формат:
Знак + текстовая часть
Просьба указать стоимость и срок, а также предложить пару вариантов из вашего портфолио, на подобии этой задачи.
Заявки фрилансеров
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