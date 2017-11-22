Из надписи и простой картинки сделать вектор

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок292 просмотра

Нужно из надписи и картинки сделать векторный файл, чтобы можно было потом распечатать это на футболке. Пишите скайп, покажу что надо.

8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
ВСЕ ОТЛИЧНО! Спасибо!
Приятно работать с Сергеем! Четкое задание, мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн+небольшой сайт для магазина женской одежды и аксесуаров

    Приветствую Нужно отрисовать логотип и сверстать сайт для магазина женской одежды и аксесуаров. Пример и стиль желаемого https://www.uterque.com/ http://www.markaua.com.ua/ http://www.revolveclothing.ru/  http://elena864store.com/ по сути визитка ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа

    Доброго вам дня! Требуется разработать логотип , есть референс что хотим увидеть. Компания специализирующаяся на проведении копоротивнтых мероприятиях. Ивентах развлекательного характера. Частных праздников. Свадеб. Имя компании ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа для интернет магазина

    добрый день. Для интернет-магазина пижам необходим логотип. Логотип следующего образца: Название интернет магазина: LIVE-FUN. Тематика рисунка: на белом фоне название магазина, рядом пингвин (во вложении) максимально приближенный к названию, передающий веселье и забаву. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип blockchain-проекта (соцсеть)

    Логотип для нового проекта. Соцсеть поддерживает рабочие и социальные отношения; явлется автоматизатором рекомендаций, агрегатором отзывов и средством монетизации рекомендаций. Логотип будет отражать единство иили связность элементов, как связь людей, принимающих участие в проекте. Не ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен логотип для лесной компании.

    $20

    Компания занимается торговлей лесоматериала, доставка за рубеж. Также компания представляет деревообрабатывающий комплекс. Особых пожеланий нет к логотипу, единственное, учитывайте что основные потребители иностранцы.  Woodmayer  - название.  Всем спасибо за ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип

    Добрый день всем ! Надо разработать логотип это будет слово "сва`ё"  Логотип должен подходить ко всем цветам и быть достаточно динамичным (агрессивным)  Так как он будет применяться на детской одежде для активного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип + корпоративный стиль (Brandbook)

    $30

    Необходимо разработать Logo + BrandBook для компании.  1. Сфера деятельности: IT, программирование, создание софта 2. Название wemakesoft (дословный перевод на русский: "Мы делаем софт") 3. Домен компании:  wemakesoft.com 4. Приоритетные цвета: Синий, голубой, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать 2 логотипа для порталов на тематику недвижимости

    $200

    Необходимо разработать 2 логотипа в Adobe Illustrator.  Нужен человек, который занимается разработкой именно логотипов. Присылайте, пожалуйста, свои портфолио.  Подробности в личной переписке.  Оплата по факту Приват24 или по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо разработать логотип для сайта мам (женская тематика)

    $150

    Необходимо разработать комбинированный логотип (отельный знак + фирменное написание) для сайта мам (женская тематика). У логотипа будет слоган, пока, в его отсутствие можете написать свой текст. В приложении скрин главной страницы. Название сайта временное. Оно использоваться ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад