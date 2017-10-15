Разработка логотипа для сайта

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Закрыт26 заявок314 просмотров

Тематика сайта - Орден Черной розы, схожая с масонством тематика. Стиль декаданса. Необходимо разработать логотип в PSD, TIFF размером не меньше 1024х768

8 лет назад
guest_15080567296025
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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