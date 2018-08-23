Логотип для бренда товаров для домашних животных

Андрей участвовал в конкурсе и очень удивил! Его логотипы качественно выделялись среди работ других участников и мук выбора мне не пришлось испытать )) Несомненный победитель! Кроме отличного стиля и концепции стоит отметить быструю и приятную коммуникацию и сроки выполнения. Однозначно рекомендую!