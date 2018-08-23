Нужен ребрендинг логотипа "Эврика" и цветовой гаммы для интернет магазина ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.evrika.shop) Сайт имеет новый дизайн шапки, см скриншот. Поэтому ориентир берем на новый дизайн и создаем в цветовой гамме соответственно новому дизайну!Лого должен быть ...
Логотип для бренда товаров для домашних животных
Нужен логотип для бренда товаров широкого спектра для домашних животных.
Подробности в прикрепленном файле.
Заранее спасибо. Всем удачи!
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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