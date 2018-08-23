Логотип для бренда товаров для домашних животных

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок623 просмотра
#1$55
#2$15

Нужен логотип для бренда товаров широкого спектра для домашних животных.

Подробности в прикрепленном файле.

Заранее спасибо. Всем удачи!

7 лет назад
Eaglion
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

laysa
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 минут назад
7 лет назад
#2
Добросовестное участие в конкурсе. Быстро и качественно выполнена работа и внесены пожелания. Моментальная обратная связь. Рекомендую!
Сотрудничество оставило положительные эмоции. Коммуникация высокая, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
Андрей участвовал в конкурсе и очень удивил! Его логотипы качественно выделялись среди работ других участников и мук выбора мне не пришлось испытать )) Несомненный победитель! Кроме отличного стиля и концепции стоит отметить быструю и приятную коммуникацию и сроки выполнения. Однозначно рекомендую!
Отличный конкурс с правильно поставленной задачей! Спасибо Сергею за победу. Надеюсь поработаем еще. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

laysa
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 минут назад
7 лет назад
#2
GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1