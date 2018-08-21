Необходимо отрисовать логотип в программе Corel или Photoshop. Сейчас логотип представляет собой картинку, нужно чтобы он был в векторной графике для нанесения его на одежду Файл во вложении
Логотип
Нужен логотип для сайта!
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