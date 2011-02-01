Новости на сайт. VOIP, телефония.

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Закрыт9 заявок260 просмотров

Требуется человек на постоянной основе для написания (поиск, затем качественный рерайт либо перевод) и публикации новостей на сайт. Тематика новостей - связь. Предпочтительно ip телефония. На первое время около 2-3 новостей в неделю.

Движок сайта редкий, но ничего сложного: расскажем, научим. Пожалуйста, указывайте ваши расценки.

Всем кто приглянется будет предложено поработать, по результатам будем выбирать.

14 лет назад
serpinc
Андрей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров